 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FAA propose d'embaucher 2 300 contrôleurs aériens dans sa demande de budget
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 17:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé lundi qu'elle proposait d'embaucher 2 300 contrôleurs aériens stagiaires afin de remédier à une pénurie persistante de personnel.

Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens certifiés à la FAA pour atteindre les niveaux de personnel visés. À la fin du mois de septembre, elle employait 13 164 contrôleurs, soit 6 % de moins qu'il y a dix ans. De nombreux contrôleurs effectuent des heures supplémentaires obligatoires et travaillent six jours par semaine. L'académie de formation au contrôle du trafic aérien de la FAA est confrontée à de graves problèmes de fidélisation des étudiants.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank