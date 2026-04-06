La FAA propose d'embaucher 2 300 contrôleurs aériens dans sa demande de budget

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L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé lundi qu'elle proposait d'embaucher 2 300 contrôleurs aériens stagiaires afin de remédier à une pénurie persistante de personnel.

Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens certifiés à la FAA pour atteindre les niveaux de personnel visés. À la fin du mois de septembre, elle employait 13 164 contrôleurs, soit 6 % de moins qu'il y a dix ans. De nombreux contrôleurs effectuent des heures supplémentaires obligatoires et travaillent six jours par semaine. L'académie de formation au contrôle du trafic aérien de la FAA est confrontée à de graves problèmes de fidélisation des étudiants.