La FAA propose d'accorder aux compagnies aériennes une plus grande souplesse concernant les trousses médicales d'urgence à bord des avions

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L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a proposé mardi d'assouplir les exigences imposées aux compagnies aériennes concernant les trousses médicales d'urgence à bord des vols commerciaux.

La FAA propose de passer d'une liste exhaustive d'articles médicaux à des normes fondées sur la performance, exigeant des transporteurs qu'ils disposent de ressources suffisantes pour prendre en charge neuf situations mettant la vie en danger.