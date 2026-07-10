La FAA prolonge d'un an la réduction du nombre de vols à l'aéroport O'Hare de Chicago

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L'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) a annoncé vendredi qu'elle prolongerait d'un an les restrictions de vols à l'aéroport O'Hare de Chicago afin d'éviter les retards et de répondre aux inquiétudes liées à la congestion de ce hub très fréquenté, desservi par United Airlines UAL.O et American Airlines

AAL.O .

En avril, l'agence avait annoncé qu'elle limiterait le nombre d'arrivées et de départs à O'Hare à 2 708 par jour, du 17 mai au 24 octobre, obligeant ainsi les deux principaux transporteurs à revoir leurs plans à la baisse et à maintenir leurs opérations à un niveau proche de celui de l'année dernière afin d'éviter que ne se reproduisent les retards généralisés.