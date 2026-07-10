 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FAA prolonge d'un an la réduction du nombre de vols à l'aéroport O'Hare de Chicago
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 21:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) a annoncé vendredi qu'elle prolongerait d'un an les restrictions de vols à l'aéroport O'Hare de Chicago afin d'éviter les retards et de répondre aux inquiétudes liées à la congestion de ce hub très fréquenté, desservi par United Airlines UAL.O et American Airlines

AAL.O .

En avril, l'agence avait annoncé qu'elle limiterait le nombre d'arrivées et de départs à O'Hare à 2 708 par jour, du 17 mai au 24 octobre, obligeant ainsi les deux principaux transporteurs à revoir leurs plans à la baisse et à maintenir leurs opérations à un niveau proche de celui de l'année dernière afin d'éviter que ne se reproduisent les retards généralisés.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
16,8750 USD NASDAQ -1,08%
UNITED AIRLINES
126,4000 USD NASDAQ -2,05%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 338,97 +0,15%
Pétrole Brent
76,02 +0,16%
2CRSI
30,7 -3,46%
SOITEC
98 -5,86%
STELLANTIS
4,841 +3,64%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank