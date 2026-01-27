La FAA n'a pas éloigné le trafic d'hélicoptères de l'aéroport de Washington après un précédent accident évité de justesse, selon le NTSB

Le NTSB cite des problèmes systémiques et des erreurs multiples dans la collision mortelle de 2025

La FAA a rejeté les recommandations visant à déplacer le trafic d'hélicoptères

Le ministère de la justice reconnaît la responsabilité du gouvernement fédéral dans l'accident, invoquant un manquement au devoir de diligence

(Des détails sur l'audience en cours sont ajoutés tout au long de la procédure) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation n'a pas donné suite à une recommandation visant à éloigner le trafic d'hélicoptères de l'aéroport national Reagan Washington après un incident évité de justesse en 2013, a déclaré mardi le Conseil national de la sécurité des transports (NTSB) lors d'une audience sur un accident mortel survenu l'année dernière.

Les membres du NTSB ont déclaré lors de l'audience sur la collision de janvier 2025 entre un jet régional d'American Airlines et un hélicoptère Black Hawk de l'armée près de Reagan, qui a tué 67 personnes, a été le résultat d'une "multitude d'erreurs" et de "problèmes systémiques à travers de multiples organisations".

La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a déclaré que "des défaillances systémiques profondes et sous-jacentes - des failles dans le système - se sont alignées pour créer les conditions qui ont conduit à cette tragédie dévastatrice".

Le NTSB formule de nombreuses recommandations à l'intention de la FAA, citant une série de défaillances antérieures à l'accident. Le NTSB a révélé en mars que depuis 2021, il y a eu 15 200 incidents de séparation aérienne près de Reagan entre des avions commerciaux et des hélicoptères, dont 85 accidents évités de justesse.

Le NTSB a également constaté des problèmes dans la façon dont la FAA gère le trafic à Reagan et a demandé pourquoi l'agence avait déclassé la tour de Reagan en 2018, affirmant que la FAA avait refusé d'offrir des critères ou des mesures pour expliquer pourquoi elle avait été déclassée. La FAA a également rejeté le conseil d'ajouter des points chauds à une carte de route pour hélicoptères.

Le NTSB a déclaré que les pilotes d'avion n'étaient pas conscients du conflit possible entre les itinéraires d'hélicoptère parce que les cartes aéronautiques ne fournissent pas d'informations adéquates et que la FAA n'a pas pu fournir de documentation sur les examens annuels requis pour la carte des itinéraires d'hélicoptère de Baltimore-Washington.

En décembre, le ministère de la justice a déclaré que le gouvernement fédéral était responsable de l'accident. Le gouvernement a admis qu'il avait "un devoir de diligence envers les plaignants, auquel il a manqué, causant ainsi l'accident tragique" et que les pilotes de l'hélicoptère de l'armée et du jet régional "n'ont pas fait preuve de vigilance de manière à se voir et à s'éviter".

Le NTSB a déclaré que le contrôleur aurait dû émettre une alerte de sécurité, ce qui "aurait pu permettre de prendre des mesures pour éviter la collision".

Mme Homendy a fait remarquer que la FAA n'avait pas revu les itinéraires des hélicoptères et que ces itinéraires n'étaient pas conçus pour assurer une séparation.

"Nous avons une tour entière qui a pris sur elle d'essayer de soulever des problèmes, encore et encore et encore et encore, pour se faire écraser par la direction et toutes les personnes au-dessus d'eux", a déclaré Mme Homendy. "Ont-ils été préparés à l'échec?

RESPONSABILITÉ DES ÉTATS-UNIS POUR LES DOMMAGES

L'altitude maximale pour la route empruntée par l'hélicoptère était de 200 pieds (61 mètres), mais la collision s'est produite à une altitude de près de 300 pieds.

Le ministère de la justice a déclaré qu'un contrôleur aérien n'avait pas respecté un ordre de la FAA et que, du fait de la conduite des deux agences, les États-Unis étaient responsables des dommages. L'accident au-dessus de la rivière Potomac a été la catastrophe aérienne la plus meurtrière survenue aux États-Unis depuis plus de 20 ans .

Le NTSB a révélé l'année dernière qu'en 2022, des membres d'un groupe de travail de la FAA sur le trafic aérien avaient préconisé d'éloigner le trafic d'hélicoptères de l'aéroport Reagan et d'établir des "points chauds" aériens, mais que cette proposition avait été rejetée parce qu'elle était considérée comme "trop politique", a déclaré un responsable de la FAA, citant les politiques internes de l'agence.

Le NTSB a également constaté que l'aéroport de Reagan recevait régulièrement des avions moins espacés que nécessaire de la part de l'installation FAA de Potomac. La FAA a restreint les vols d'hélicoptères en mars, après que le NTSB a déclaré que leur présence posait un "risque intolérable" pour les aéronefs civils à proximité de Reagan National.

En mai, la FAA a interdit à l'armée d'effectuer des vols d'hélicoptères autour du Pentagone, après que deux avions civils ont dû interrompre leur atterrissage à la suite d'un accident évité de justesse.