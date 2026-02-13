La FAA lève les restrictions de l'espace aérien au-dessus du sud du Nouveau-Mexique

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a levé mardi en fin de journée les restrictions imposées aux vols au-dessus d'une grande partie du sud du Nouveau-Mexique, qui étaient censées durer 10 jours, ont indiqué des législateurs vendredi.

La FAA avait émis des ordres interdisant les vols à destination et en provenance de l'aéroport voisin d'El Paso ainsi que du sud du Nouveau-Mexique en invoquant des "raisons de sécurité particulières".

La FAA a levé les restrictions au-dessus d'El Paso après quelques heures, tôt mercredi, mais les a maintenues au-dessus du Nouveau-Mexique sans explication.

"Les habitants du sud du Nouveau-Mexique et d'El Paso méritent des réponses et de la transparence", a déclaré le représentant Gabe Vasquez, un démocrate du Nouveau-Mexique.