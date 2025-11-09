La FAA interdit pour l'instant les vols de MD-11 après le crash enflammé d'un cargo UPS

par David Shepardson et Allison Lampert

L'Administration fédérale de l'aviation américaine a émis samedi un ordre d'interdiction de vol pour les avions MD-11, dans l'attente d'une inspection, suite à **un violent crash cette semaine** d'un cargo MD-11 d'UPS UPS.N qui a tué au moins 14 personnes à Louisville, dans le Kentucky.

UPS et FedEx FDX.N ont déclaré qu'ils avaient déjà cloué au sol leur flotte combinée de plus de 50 avions cargo McDonnell Douglas MD-11 suite à une recommandation du constructeur Boeing BA.N .

La FAA a déclaré que sa directive de navigabilité d'urgence avait été motivée par l'accident survenu mardi, au cours duquel le moteur gauche et le pylône se sont détachés de l'avion pendant le décollage. La cause de ce détachement fait l'objet d'une enquête.

"Cette situation pourrait entraîner la perte de la **continuité** de la sécurité du vol et de l'atterrissage", a déclaré l'organisme de réglementation américain.

UPS a déclaré qu'elle se conformait à la directive parce qu'elle avait immobilisé sa flotte de 26 avions MD-11, ce qui représente environ 9 % de sa flotte.

Boeing a déclaré samedi qu'il soutenait l'ordre de la FAA.

LA FAA DEVRAIT EXIGER DES INSPECTIONS COMPLÈTES

Boeing a acquis le programme MD-11 lors de sa fusion avec McDonnell Douglas en 1997.

Des responsables ont déclaré que la FAA exigerait probablement des inspections complètes des moteurs et des pylônes avant d'autoriser la remise en service des avions.

Le National Transportation Safety Board des États-Unis dirige l'enquête sur l'accident de l'avion-cargo MD-11, âgé de 34 ans, survenu à l'aéroport. L'avion a atteint environ 100 pieds (30,5 mètres) au-dessus du sol avant de plonger en flammes **hors de la piste** et de détruire deux entreprises voisines.

L'un des trois moteurs de l'avion s'est détaché de l'aile gauche alors qu'il dévalait la piste de l'aéroport de Louisville.

Vendredi, les enquêteurs américains ont déclaré qu'alors qu'une sonnerie d'alarme retentissait dans le cockpit, trois pilotes d'UPS avaient tenté de **lutter pour reprendre** le contrôle de l'avion juste avant qu'il ne s'écrase.