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La FAA impose des restrictions sur certains atterrissages à l'aéroport de San Francisco
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 18:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations de la FAA et d'éléments de contexte dans les paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation a annoncé mardi qu'elle imposait de nouvelles restrictions de sécurité à l'aéroport international de San Francisco qui limiteront certains atterrissages et entraîneront d'importants retards.

La FAA a indiqué que l'aéroport subira des retards en raison d'un projet de réfection des pistes et de la décision de la FAA d'interdire aux vols d'effectuer des approches côte à côte sur les pistes parallèles est-ouest de San Francisco par temps clair. La FAA étudie les moyens d'augmenter en toute sécurité le taux d'arrivée dans le treizième aéroport le plus fréquenté des États-Unis.

Les deux mesures réduiront les taux maximums de 54 vols par heure à 36. La FAA ne prévoit pas de lever les restrictions une fois les travaux de réfection de la piste terminés.

Les travaux de réfection des pistes de l'aéroport mettront les deux pistes nord-sud hors service pendant environ six mois.

United Airlines UAL.O représente environ la moitié du trafic de passagers à San Francisco, suivie par Alaska Airlines

ALK.N avec environ 10%.

La FAA exige désormais des "approches décalées, avec un avion décalé par rapport à l'avion sur la piste parallèle". La FAA n'a jamais autorisé les approches côte à côte par mauvais temps" et a ajouté qu'elle étudiait les moyens d'augmenter en toute sécurité le taux d'arrivée à l'aéroport.

La FAA a pris un certain nombre de mesures pour réduire les risques d'accidents dus à des problèmes de séparation visuelle.

Au début du mois, elle a annoncé qu'elle renforçait les règles de sécurité applicables aux hélicoptères et qu'elle suspendrait l'utilisation de la séparation visuelle entre les avions et les hélicoptères à proximité des grands aéroports.

Cette annonce fait suite à la collision en vol entre un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère de l'armée, qui a fait 67 morts en janvier 2025. La FAA a cité deux incidents récents dans la publication de ces nouvelles règles, notamment une collision évitée de justesse entre un vol d'American Airlines et un hélicoptère de la police près de l'aéroport de San Antonio.

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