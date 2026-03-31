La FAA impose des restrictions sur certains atterrissages à l'aéroport de San Francisco

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L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé mardi qu'elle imposait de nouvelles restrictions de sécurité à l'aéroport international de San Francisco qui limiteront certains atterrissages.

La FAA a indiqué que l'aéroport connaîtra des retards en raison d'un projet de réfection des pistes et de la décision de la FAA d'interdire aux vols d'effectuer des approches côte à côte sur les pistes parallèles est-ouest de San Francisco par temps clair. La FAA étudie les moyens d'augmenter en toute sécurité le taux d'arrivée dans le treizième aéroport le plus fréquenté des États-Unis.