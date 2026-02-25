 Aller au contenu principal
La FAA émet une directive pour résoudre un problème de disjoncteur du Boeing 737
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 22:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation a annoncé mercredi qu'elle avait émis une consigne de navigabilité pour tous les Boeing BA.N 737 MAX 8 et 8200 afin de résoudre un problème de disjoncteur qui pourrait entraîner un dysfonctionnement causant des températures excessivement élevées dans la cabine et le poste de pilotage.

La directive exige la révision du manuel de vol de l'avion dans un délai de 30 jours afin de fournir à l'équipage de conduite des procédures d'exploitation en cas de déclenchement d'un certain disjoncteur entraînant un dysfonctionnement de l'air conditionné. La FAA a déclaré que la directive concernait 2 119 avions dans le monde, dont 771 immatriculés aux États-Unis.

