La FAA annonce un contrat de gestion de la refonte du contrôle du trafic aérien d'une valeur de 1,5 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation a déclaré mardi que son contrat avec Peraton, une société de sécurité nationale détenue par Veritas Capital, en tant que chef de projet d'un effort de 12,5 milliards de dollars pour réviser le système vieillissant de contrôle du trafic aérien américain, était d'une valeur de 1,5 milliard de dollars.