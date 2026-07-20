La FAA annonce que la certification des Boeing 737 MAX 7 et 10 devrait intervenir prochainement

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Un haut responsable de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a déclaré lundi que l'agence prévoit de certifier prochainement le Boeing BA.N 737 MAX 7 et le modèle plus grand, le 10, après un examen approfondi des variantes de cet avion, qui est le plus vendu au monde.

“Nous n’avons jamais été aussi près du but”, a déclaré Chris Rocheleau, administrateur adjoint de la FAA, à Reuters lors d’un entretien en marge du salon aéronautique de Farnborough. “Je pense que la certification du -7 est littéralement pour très bientôt, et celle du -10 suivra de près.”

Il a également indiqué qu’il s’attendait à ce que le Boeing 777X soit certifié après ces deux modèles MAX. “Que ce soit cette année ou au début de l’année prochaine… nous laissons en quelque sorte Boeing mener le processus, dès lors qu’ils nous fournissent les informations adéquates et que nous les examinons ensemble.”