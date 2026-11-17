L'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) a suspendu l'installation de nouveaux routeurs, en raison d'un arrêt des vols au sol à l'échelle nationale survenu la semaine dernière, a rapporté mardi le Wall Street Journal.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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