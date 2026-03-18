La FAA américaine renforce les règles de sécurité pour les hélicoptères à proximité des grands aéroports

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L'Administration fédérale de l'aviation a annoncé mercredi qu'elle renforçait les règles de sécurité pour les hélicoptères et qu'elle suspendait l'utilisation de la séparation visuelle entre les avions et les hélicoptères près des principaux aéroports.

Cette annonce fait suite à la collision en vol entre un avion régional d'American Airlines et un hélicoptère de l'armée, qui a fait 67 morts en janvier 2025. La FAA a cité deux incidents récents pour publier ces nouvelles règles, notamment une collision évitée de justesse entre un vol d'American Airlines et un hélicoptère de la police près de l'aéroport de San Antonio.

Cette exigence suspend la séparation visuelle dans l'espace aérien clé à proximité des aéroports.

"Lorsque les hélicoptères croisent les trajectoires d'arrivée ou de départ des aéroports, les contrôleurs aériens utiliseront le radar pour maintenir les distances latérales ou verticales spécifiques entre les aéronefs", a déclaré la FAA.

Bryan Bedford, administrateur de la FAA, a déclaré qu'un examen d'un an avait révélé des problèmes.

"Nous avons identifié une dépendance excessive à l'égard des opérations "voir et éviter" des pilotes, qui contribue aux incidents de sécurité impliquant des hélicoptères et des avions", a déclaré M. Bedford.

Après la collision de 2025, la FAA a restreint le trafic d'hélicoptères autour de l'aéroport national Reagan Washington et a imposé d'autres restrictions dans d'autres aéroports , notamment à Baltimore, Las Vegas et Washington Dulles.