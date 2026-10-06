La FAA américaine propose de simplifier la réglementation relative aux lancements spatiaux commerciaux

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L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé mardi qu'elle proposait de nouvelles règles visant à rationaliser et à moderniser la réglementation des lancements et des rentrées d'engins spatiaux commerciaux.

Les cinq nouvelles règles proposées prévoient notamment d'autoriser les opérateurs à déposer leurs demandes de lancement par voie électronique, d'offrir une plus grande flexibilité pour démontrer des niveaux de sécurité équivalents, de regrouper trois analyses de sécurité obligatoires en un seul dossier, et de supprimer les analyses de sécurité redondantes.