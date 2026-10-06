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La FAA américaine propose de simplifier la réglementation relative aux lancements spatiaux commerciaux
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 20:20

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé mardi qu'elle proposait de nouvelles règles visant à rationaliser et à moderniser la réglementation des lancements et des rentrées d'engins spatiaux commerciaux.

Les cinq nouvelles règles proposées prévoient notamment d'autoriser les opérateurs à déposer leurs demandes de lancement par voie électronique, d'offrir une plus grande flexibilité pour démontrer des niveaux de sécurité équivalents, de regrouper trois analyses de sécurité obligatoires en un seul dossier, et de supprimer les analyses de sécurité redondantes.

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