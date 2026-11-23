La FAA américaine lève la suspension temporaire des vols à destination de Chicago O'Hare

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé lundi avoir levé la suspension temporaire des vols à destination de Chicago O'Hare, due à un manque de personnel de contrôle aérien.

L'interruption des vols à destination du principal hub d'American Airlines AAL.O et d'United Airlines UAL.O a duré environ une heure et était due à des problèmes d'effectifs au centre de contrôle d'approche radar de Chicago (Chicago Terminal Radar Approach Control). La FAA avait prévenu que les vols en cours pourraient devoir attendre jusqu'à 30 minutes avant d'atterrir pendant la période de forte affluence précédant les vacances de Thanksgiving.