L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé lundi avoir levé la suspension temporaire des vols à destination de Chicago O'Hare, due à un manque de personnel de contrôle aérien.
L'interruption des vols à destination du principal hub d'American Airlines AAL.O et d'United Airlines UAL.O a duré environ une heure et était due à des problèmes d'effectifs au centre de contrôle d'approche radar de Chicago (Chicago Terminal Radar Approach Control). La FAA avait prévenu que les vols en cours pourraient devoir attendre jusqu'à 30 minutes avant d'atterrir pendant la période de forte affluence précédant les vacances de Thanksgiving.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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