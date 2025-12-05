La FAA américaine choisit Peraton pour superviser la réforme du contrôle du trafic aérien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Federal Aviation Administration (FAA) a annoncé jeudi qu'elle avait choisi Peraton, une société de sécurité nationale détenue par Veritas Capital, pour devenir le chef de projet d'un effort de 12,5 milliards de dollars visant à réviser le système vieillissant de contrôle du trafic aérien des États-Unis.

En septembre, la FAA a confirmé qu'elle avait reçu deux offres pour le poste - Peraton et une offre conjointe de Parsons

PSN.N et IBM IBM.N . La FAA a déclaré que Peraton serait l'unique intégrateur capable de gérer ce projet d'envergure et de le livrer dans les délais impartis sans perturber le trafic aérien.