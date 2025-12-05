 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 344,39
-1,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La FAA américaine choisit Peraton pour superviser la réforme du contrôle du trafic aérien
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 00:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Federal Aviation Administration (FAA) a annoncé jeudi qu'elle avait choisi Peraton, une société de sécurité nationale détenue par Veritas Capital, pour devenir le chef de projet d'un effort de 12,5 milliards de dollars visant à réviser le système vieillissant de contrôle du trafic aérien des États-Unis.

En septembre, la FAA a confirmé qu'elle avait reçu deux offres pour le poste - Peraton et une offre conjointe de Parsons

PSN.N et IBM IBM.N . La FAA a déclaré que Peraton serait l'unique intégrateur capable de gérer ce projet d'envergure et de le livrer dans les délais impartis sans perturber le trafic aérien.

Valeurs associées

IBM
307,920 USD NYSE +1,65%
PARSONS
84,475 USD NYSE +1,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank