La FAA américaine annonce qu'elle va supprimer progressivement les disquettes du contrôle aérien d'ici 2028

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(Ajoute des détails supplémentaires et des informations contextuelles dans les paragraphes 3 à 10)

* La FAA s'efforce de se débarrasser des équipements et logiciels obsolètes dans les tours de contrôle

* L'administration Trump souhaite obtenir 30 milliards de dollars supplémentaires pour moderniser le contrôle aérien

* La FAA indique que des disquettes sont encore utilisées dans plus de 400 installations de contrôle aérien

par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis a annoncé jeudi qu'elle remplacerait d'ici fin 2028 les disquettes obsolètes utilisées pour les données météorologiques et autres informations critiques dans plus de 400 centres de contrôle aérien à travers le pays.

Le système « Enterprise Information Display System » remplacera quatre systèmes datant des années 1980 et centralisera les informations opérationnelles importantes afin que les contrôleurs puissent consulter rapidement les mises à jour relatives au trafic aérien.

Les disquettes ont pratiquement disparu il y a plus de 25 ans et ne sont plus produites en grande quantité depuis 2011. L’année dernière, le Congrès a approuvé une enveloppe de 12,5 milliards de dollars pour moderniser le système américain de contrôle aérien vieillissant, et le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, souhaite obtenir 30 milliards de dollars supplémentaires pour de nouvelles mises à niveau, alors que la FAA est confrontée à de nombreux problèmes technologiques.

“Nous abandonnons les processus manuels obsolètes et remplaçons une technologie qui reposait autrefois sur des disquettes par un système moderne permettant aux contrôleurs de partager instantanément les alertes de vol critiques, les horaires relatifs aux espaces aériens restreints et les rapports des pilotes,” a déclaré Bryan Bedford, administrateur de la FAA, dans un communiqué.

Dans une note de service de la FAA adressée aux aéroports le 23 octobre, dont Reuters a pris connaissance et qui n’avait pas été rendue publique auparavant, l’agence indiquait que “il y a eu récemment un certain nombre de pannes du contrôle aérien dues à des coupures de câbles à fibre optique, ce qui peut entraîner des retards, des déroutements et des annulations,” et elle a insisté sur la nécessité de coordonner les projets avec la FAA.

La FAA a cité un incident survenu le 13 octobre, au cours duquel un câble à fibre optique reliant l’aéroport intercontinental George Bush de Houston au réseau de la FAA a été sectionné à l’extérieur d’une porte d’accès de l’aéroport, entraînant la perte des services de données entre les installations de la FAA et nécessitant un arrêt des décollages.

En septembre, des milliers ​de vols dans le nord-est, région densément peuplée, ont été retardés ou annulés en raison d’une double défaillance d’un circuit dans une installation de contrôle aérien de Philadelphie et de la coupure accidentelle d’un câble à fibre optique dans le New Jersey par une équipe de chantier.

DES ORDINATEURS VIEUX DE PLUSIEURS DÉCENNIES ET DES PIÈCES DE RECHANGE ACHETÉES SUR EBAY

La FAA s'appuie sur des systèmes de télécommunications qu'elle s'empresse de remplacer, ainsi que sur des ordinateurs Compaq vieux de plusieurs décennies et des pièces de rechange achetées sur eBay. Les États-Unis possèdent l'espace aérien le plus complexe au monde et font face à une pénurie de plusieurs milliers de contrôleurs aériens.

Les centres de contrôle aérien du pays ne peuvent pas communiquer entre eux et fonctionnent sur des ordinateurs analogiques individuels. “Chaque centre est un silo,” a déclaré Bedford à Reuters lors d’une récente interview.

La FAA s’efforce également depuis des années de mettre fin à une pratique vieille de plusieurs décennies et longtemps tournée en dérision, consistant pour les contrôleurs aériens à utiliser des fiches de vol papier pour suivre les avions. Mais la mise en œuvre de ce changement, qui a débuté en 2022, dans 49 grands aéroports ne s’achèvera pas avant 2028 au plus tôt. Au total, 27 grands aéroports ont déjà supprimé les fiches papier.