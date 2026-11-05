La FAA américaine annonce qu'elle va progressivement abandonner les disquettes, une technologie datant des années 80, d'ici 2028

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L'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) a annoncé jeudi qu'elle remplacerait d'ici fin 2028 les disquettes obsolètes utilisées pour le contrôle du trafic aérien dans plus de 400 installations, afin de gérer les données météorologiques et autres informations critiques.

Le système « Enterprise Information Display System » remplacera quatre systèmes datant des années 1980, présents dans plus de 400 sites de la FAA. Les disquettes ont pratiquement disparu il y a plus de 25 ans et ne sont plus produites en grande quantité depuis 2011. L'année dernière, le Congrès a approuvé une enveloppe de 12,5 milliards de dollars pour moderniser le système américain de contrôle aérien vieillissant, et le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, souhaite obtenir 30 milliards de dollars supplémentaires pour d'autres mises à niveau.