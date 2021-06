La durée moyenne des prêts immobiliers n'a jamais été aussi élevée

(AOF) - Malgré une très légère hausse de l'ordre de 0,1 point, les taux de crédit immobilier restent extrêmement attractifs en ce début de mois de juin, révèle le dernier baromètre des taux de crédit immobilier d'Artémis Courtage. Autre constat, la durée moyenne des prêts n'a jamais été aussi élevée. Chez Artémis courtage, elle s'élève à 21,6 ans. Selon le dernier observatoire du Crédit Logement CSA, les crédits d'une durée de plus de 20 ans représentent 56,5% de la production des crédits à l'accession.

