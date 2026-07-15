La division « medtech » de J&J déçoit, tandis que la division pharmaceutique permet de dépasser les prévisions de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Darzalex et Tremfya, moteurs de la croissance du secteur pharmaceutique

* L'activité Abiomed pénalisée par une étude britannique sur les pompes Impella

* J&J revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'ensemble de l'année

(Ajout d'un commentaire de la direction au paragraphe 7, et d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 9 et 10) par Michael Erman

Johnson & Johnson JNJ.N a annoncé mercredi que sa division de dispositifs médicaux avait enregistré des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre, entraînant une baisse de 2 % de son cours avant l’ouverture de la Bourse, alors même que les ventes soutenues de Tremfya, destiné au traitement des maladies auto-immunes, et de Darzalex, utilisé dans le traitement du cancer, lui ont permis de dépasser les estimations de Wall Street.

La demande américaine pour ses pompes cardiaques Impella, acquises lors du rachat d’Abiomed en 2022 pour 16,6 milliards de dollars, a reculé de 2 % au cours du deuxième trimestre, après avoir progressé de 14 % au premier trimestre, a-t-il indiqué.

Le directeur financier Joseph Wolk a déclaré lors d’une interview que le chiffre d’affaires d’Abiomed avait subi un revers à la suite de la publication d’une étude britannique qui remettait en question l’utilisation des pompes Impella lors de certaines interventions coronariennes à haut risque.

M. Wolk a ajouté que J&J s'attendait à ce que cette activité renoue avec la croissance, grâce à des données supplémentaires attendues au cours du premier semestre de l'année prochaine, qui pourraient démontrer davantagel'efficacité de ces pompes.

« Lorsque l’on dispose de 28 plateformes générant au moins 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires par an, nous ne dépendons pas d’un seul actif », a déclaré M. Wolk.

En début de séance, l’action a progressé de 0,4 % à 254,94 dollars.

DEMANDE GLOBALE STABLE DANS LE SECTEUR DES TECHNOLOGIES MÉDICALES

Lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs, Tim Schmid, vice-président exécutif de J&J, a déclaré que « le volume des interventions reste stable et nous ne constatons aucun signe de ralentissement généralisé de la demande ».

Le chiffre d’affaires de la divisionde technologies médicales de J&J s’est établi à 8,93 milliards de dollars, en dessous de l’estimation moyenne des analystes de 8,97 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

« Dans l’ensemble, les interventions médicales ont affiché de bons résultats, comme en témoignent la vigueur des secteurs de l’orthopédieet de l’ophtalmologie,ainsi que la stabilité de la chirurgie », a déclaré Vijay Kumar, analyste chez Evercore ISI.

M. Kumar a ajouté que ces résultats pourraient contribuer à apaiser les inquiétudes concernant la demande globale de dispositifs médicaux. L’opérateur hospitalier HCA Healthcare

HCA.N a mis en garde mardi contre une baisse du nombre d’interventions chirurgicales et une augmentation du nombre de patients se désinscrivant des régimes d’assurance maladie prévus par l’Affordable Care Act, ce qui a entraîné une chute des actions de J&J et d’autres entreprises du secteur des technologies médicales telles que Stryker SYK.N et Intuitive Surgical ISRG.O .

RELÈVE SES PRÉVISIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

Le chiffre d’affaires de J&J au deuxième trimestrea progressé de près de 7 % pour atteindre 25,31 milliards de dollars, dépassant l’estimation moyenne des analystes qui s’élevait à environ 25,05 milliards de dollars.

La division pharmaceutique a contribué à la hausse du chiffre d’affaires total. Elle a généré un chiffre d’affaires trimestriel de 16,38 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 16,1 milliards de dollars.

Le bénéfice par action ajusté s’est établi à 2,90 dollars, dépassant les attentes de 2,85 dollars.

La société table désormais sur un chiffre d’affaires annuel d’environ 101,1 milliards de dollars en valeur médiane, contre 100 ,8 milliards précédemment.Elle a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfice par action ajusté, le portant à 11,68 dollars en valeur médiane, contre 11,55 dollars auparavant.

Les ventes de Tremfya, son médicament contre le psoriasis et les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, ont bondi de 72,5 % pour atteindre 2 milliards de dollars, bien au-dessus des estimations de 1,74 milliard de dollars. Tremfya revêt une importance croissante alors que J&J s’efforce de compenser la perte de chiffre d’affaires liée à Stelara.

Le chiffre d’affaires de Stelara, qui traite le psoriasis, la maladie de Crohn et d’autres maladies auto-immunes, a chuté de plus de 55 % pour s’établir à 740 millions de dollars au cours du trimestre.