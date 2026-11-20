La division concurrence du ministère américain de la Justice clôt l'enquête sur l'acquisition de Dominion Energy par NextEra Energy

La division concurrence du ministère américain de la Justice a décidé de clore son enquête sur le rachat de Dominion Energy D.N par le groupe énergétique américain NextEra Energy NEE.N pour un montant de 66,8 milliards de dollars, a indiqué le ministère dans un communiqué publié jeudi.

Le projet de fusion dévoilé par les deux groupes énergétiques américains en mai donnera naissance à l'un des plus grands groupes d'électricité au monde, dans un contexte d'expansion des centres de données, grands consommateurs d'énergie, destinés à soutenir l'intelligence artificielle.