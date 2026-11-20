La division concurrence du ministère américain de la Justice a décidé de clore son enquête sur le rachat de Dominion Energy D.N par le groupe énergétique américain NextEra Energy NEE.N pour un montant de 66,8 milliards de dollars, a indiqué le ministère dans un communiqué publié jeudi.
Le projet de fusion dévoilé par les deux groupes énergétiques américains en mai donnera naissance à l'un des plus grands groupes d'électricité au monde, dans un contexte d'expansion des centres de données, grands consommateurs d'énergie, destinés à soutenir l'intelligence artificielle.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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