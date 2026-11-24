La division agricole de BASF vise un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros grâce à de nouveaux lancements sur une période de 15 ans

BASFn.DE , la division agricole de BASF qui sera bientôt cotée en bourse, vise un chiffre d'affaires pouvant atteindre 15 milliards d'euros (16,5 milliards de dollars) grâce au lancement de nouveaux produits au cours des 15 prochaines années, a déclaré le groupe lors de sa journée des marchés financiers mardi.

Le géant allemand de la chimie prévoit de coter sa division agricole à la Bourse de Francfort d’ici mi-2027 dans le cadre d’une restructuration du groupe.

Ses prévisions de chiffre d’affaires lié aux nouveaux produits se répartissent entre 8,5 milliards d’euros pour les produits phytosanitaires de la division et 6,5 milliards d’euros pour son activité semences, a déclaré Livio Tedeschi, directeur de la division agricole de BASF, lors d’un entretien avec Reuters.

«Le marché sur lequel nous opérons aujourd’hui représente environ 130 milliards d’euros à l’échelle mondiale, et nous prévoyons (qu’il connaîtra) une croissance annuelle de deux à trois pour cent pour atteindre environ 165 milliards d’euros d’ici 2035», a déclaré M. Tedeschi.

L'activité agricole de BASF , qui est en concurrence dans les secteurs des semences et des pesticides avec Bayer BAYGn.DE , Corteva CTVA.N et Syngenta, vise une marge bénéficiaire ajustée d'environ 23% à moyen terme.

« Nous publierons de nouvelles prévisions en tant qu’entité autonome une fois la scission achevée », a déclaré M. Tedeschi.

L'INTRODUCTION EN BOURSE EST TOUJOURS PRÉVUE POUR MI-2027

« Tout se déroule comme prévu », a déclaré M. Tedeschi à propos de l’introduction en bourse. « Dès que l’entreprise sera prête pour une introduction en bourse et que le moment sera opportun, nous sommes déterminés à franchir cette étape. »

BASF a ajouté qu’aucune décision n’avait encore été prise « concernant la mise en œuvre ou le calendrier d’une introduction en bourse ».

En septembre, elle avait indiqué avoir mandaté quatre banques en tant que coordinateurs mondiaux pour l’introduction en bourse.

Ce mois-ci, le groupe allemand a renoncé à son projet de rachat de son concurrent Evonik EVKn.DE , expliquant que son rival, plus petit, restait réticent à s’engager, mais il continue de rechercher des opportunités d’acquisition dans ses métiers de base.

« En mettant rapidement en œuvre les mesures de réorganisation des activités autonomes, BASF a posé les bases pour progresser également dans la voie des fusions-acquisitions au sein de ses métiers clés », a-t-il déclaré mardi.

(1 dollar = 0,9103 euro)