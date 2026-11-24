La division agricole de BASF vise un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros grâce à de nouveaux lancements sur une période de 15 ans

La division agricole de BASF, BASFn.DE , qui sera bientôt cotée en bourse, vise un chiffre d’affaires pouvant atteindre 15 milliards d’euros (16,5 milliards de dollars) grâce au lancement de nouveaux produits au cours des 15 prochaines années, a-t-elle annoncé lors de la journée des marchés financiers organisée par l’entreprise.

Dans le cadre de la restructuration du géant allemand de la chimie, BASF prévoit d’introduire sa division agricole à la Bourse de Francfort d’ici mi-2027.

“Le marché sur lequel nous opérons aujourd’hui représente environ 130 milliards d’euros à l’échelle mondiale, et nous prévoyons une croissance annuelle de 2 à 3% pour atteindre environ 165 milliards d’euros d’ici 2035,” a déclaré Livio Tedeschi, directeur de la division agricole de BASF, lors d’un entretien accordé à Reuters.

Ces prévisions comprennent 8,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires provenant des produits phytosanitaires de la division et 6,5 milliards d’euros supplémentaires issus de son activité de semences.

La division, qui est en concurrence dans les secteurs des semences et des pesticides avec Bayer BAYGn.DE , Corteva CTVA.N et Syngenta, vise une marge bénéficiaire ajustée d’environ 23% à moyen terme.

“Nous publierons de nouvelles prévisions en tant qu'entité autonome une fois la scission achevée,” a déclaré M. Tedeschi.

L'INTRODUCTION EN BOURSE EST TOUJOURS PRÉVUE POUR MI-2027

“Tout se déroule comme prévu,” a déclaré M. Tedeschi à propos de l’introduction en bourse . “Dès que la société sera prête à entrer en bourse et que le moment sera opportun, nous sommes déterminés à franchir cette étape.”

La société a ajouté qu’aucune décision n’avait encore été prise concernant la mise en œuvre ou le calendrier de l’introduction en bourse.

BASF avait indiqué en septembre qu’elle avait mandaté quatre banques en tant que coordinateurs mondiaux pour l’introduction en bourse.

(1 dollar = 0,9103 euro)