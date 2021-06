La diversification est l'un des principaux moteurs de l'investissement dans les ETF

Investir dans différentes sociétés, classes d'actifs et secteurs permet aux investisseurs de diversifier le risque de leurs investissements.

Investir dans différentes sociétés, classes d'actifs et secteurs permet aux investisseurs de diversifier le risque de leurs investissements. En effet, lorsque Trackinsight a interrogé plus de 370 investisseurs gérant plus de 347 milliards de dollars d'actifs pour la deuxième édition de son Trackinsight Global ETF Survey, les résultats ont montré que 77 % des investisseurs utilisent les ETF car ils offrent un moyen facile de diversifier leurs portefeuilles. En investissant dans de nombreux actifs, il est possible de de compenser et de diminuer le risque spécifique qui découle de chaque investissement.

