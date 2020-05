Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La distanciation sociale prolongée en Allemagne jusqu'au 29 juin Reuters • 26/05/2020 à 10:03









BERLIN, 26 mai (Reuters) - Les autorités allemandes comptent assouplir les mesures de distanciation sociale à partir du 29 juin, une semaine avant la date initialement prévue, et souhaite lever les restrictions de déplacement visant 31 pays européens à la mi-juin, rapportent mardi plusieurs médias allemands. La publication de ces informations précède la tenue de discussions entre la chancelière Angela Merkel et les autorités des Länder sur l'opportunité de poursuivre l'assouplissement des dispositifs introduits pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus. Les 16 ministres-présidents vont s'efforcer de s'entendre mercredi avec la dirigeante allemande sur la marche à suivre, en mettant en balance la nécessité de relancer la première économie européenne et celle de préserver la santé publique. Selon le quotidien Bild, un projet, qui doit encore être approuvé par les Länder, propose d'avancer d'une semaine la date de l'assouplissement des mesures de distanciation sociales, au 29 juin plutôt qu'au 5 juillet. Selon le journal, les rassemblements dans les lieux publics pourront réunir 10 personnes au maximum, à moins qu'il ne s'agisse du regroupement des membres de deux familles. Il ajoute que les foyers pourront accueillir à domicile autant de personnes qu'ils le voudront tant qu'ils s'assureront du respect des règles de distanciation sociale chez eux. L'agence dpa rapporte pour sa part que l'Allemagne compte cesser le 15 juin de recommander à ses ressortissants de ne pas se rendre dans 31 Etats européens, si la situation sanitaire le permet. Citant un document, sur lequel le conseil des ministres pourrait s'accorder mercredi, dpa indique qu'il s'agirait des 26 partenaires européens de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de l'Islande, de la Norvège, de la Suisse et du Liechtenstein. (Michelle Martin; version française Nicolas Delame)

