La directrice générale de Sanofi s'est immédiatement attelée à l'accord avec Insmed, d'une valeur de 41 milliards de dollars, dès son entrée en fonction

Belen Garijo, directrice générale de Sanofi SASY.PA , a commencé à travailler sur ce qui allait devenir le rachat, pour 41 milliards de dollars, de la société américaine de biotechnologie Insmed INSM.O dès son entrée en fonction en mai, a-t-elle déclaré à Reuters, expliquant comment elle avait conclu la plus grosse transaction de Sanofi depuis 20 ans.

Cette opération a propulsé le cours de l’action du laboratoire pharmaceutique français à son plus haut niveau depuis plus d’un an, et les investisseurs ont estimé qu’elle pourrait lui permettre de gagner du temps pour renforcer son portefeuille de médicaments en développement et réduire sa dépendance vis-à-vis du Dupixent, son médicament phare contre l’eczéma.

Dans ses premiers commentaires sur la genèse de l’opération, Mme Garijo a déclaré à Reuters qu’elle y avait pensé « dès mon arrivée, avec une nouvelle équipe ».

« Nous avons mené un travail considérable en interne avant d’entamer les négociations avec eux », a-t-elle ajouté, s’exprimant en marge du Sommet de l’économie à Paris.

Mme Garijo, recrutée chez Merck KGaA MRCG.DE en Allemagne pour redresser la situation de Sanofi et consolider son portefeuille de produits, a précisé que l’équipe avait procédé à une diligence raisonnable approfondie et à une analyse minutieuse des données et du dossier commercial d’Insmed avant d’en discuter avec le conseil d’administration.

« Nous avions besoin d’un soutien sans faille de la part de notre conseil d’administration dès le début, et cela a été le cas car cette opération correspondait parfaitement à nos objectifs », a-t-elle déclaré. « Nous avons eu des discussions très constructives avec le conseil d’administration jusqu’à ce que nous puissions passer à l’action. »

LES INVESTISSEURS SE SONT D'ABORD MONTRÉS PRUDENTS À L'ÉGARD DE MME GARIJO

Lorsque le conseil d’administration de Sanofi a choisi Mme Garijo comme directrice générale en février, les investisseurs avaient accueilli ce choix avec prudence. Au cours de son précédent mandat chez Merck KGaA, elle avait obtenu des résultats mitigés en matière de R&D et le cours de l’action avait chuté.

Cependant, les investisseurs ont indiqué qu’en moins de sept mois chez Sanofi, Mme Garijo avait su convaincre ceux qui doutaient d’elle.

L’acquisition d’Insmed éclipse largement celle de SpringWorks, d’un montant de 3,9 milliards de dollars, qui comptait parmi ses plus importantes transactions chez Merck en Allemagne.

«Je pense qu’elle a probablement surpris certains investisseurs», a déclaré Claus Henrik Johansen, directeur général de Global Health Invest, un fonds d’investissement danois spécialisé dans la santé qui détient des actions Sanofi.

« Chaque fois qu’un directeur général prend ses fonctions, il faut qu’il prenne des mesures pour définir les priorités et tracer la voie à suivre pour l’entreprise. Je pense que Belen l’a fait. »

Au-delà de cette opération, dont la finalisation est prévue l’année prochaine, Mme Garijo a recruté un nouveau directeur de la R&D, Paulo Fontoura, mis fin au développement de certains médicaments chez Sanofi et apaisé les relations avec son partenaire de longue date, Regeneron REGN.O , grâce à un accord élargi d’une valeur de 8 milliards de dollars.

Cela a contribué à dissiper toute « perception négative », a déclaré à Reuters Michael Leuchten, analyste chez Jefferies, ajoutant qu’elle avait conclu un accord transformateur en peu de temps, ce que l’ancien directeur général n’avait pas réussi à faire en plus de six ans à ce poste.

« Elle dirige ici une équipe de direction qui agit concrètement et obtient l’aval du conseil d’administration, ce que l’ancienne équipe de direction n’avait pas réussi à faire », a déclaré M. Leuchten.

L’action Sanofi a progressé de 13 % au cours de la semaine dernière et affiche une hausse de 26 % depuis son arrivée à la tête de l’entreprise en mai.

L’accord avec Insmed comporte certains risques, notamment la rapidité avec laquelle son médicament phare, le Brinsupri, sera adopté, les interrogations concernant sa tarification et son lancement hors des États-Unis l’année prochaine, ainsi que la concurrence du médicament expérimental concurrent de Boehringer Ingelheim.

Mme Garijo a déclaré que cet accord répondait aux défis de Sanofi, mais qu’elle ne baisserait pas la garde.

« Cela a considérablement amélioré nos perspectives et, bien sûr, accéléré notre pipeline, mais nous devons persévérer, le travail n’est pas terminé », a-t-elle déclaré. « Les marchés apprécient cette nouvelle… mais il ne faut jamais baisser la garde. »