La directrice générale de Kenvue a fait pression sur RFK Jr. pour qu'il ne cite pas le Tylenol comme cause de l'autisme, selon le WSJ

La directrice générale par intérim de Kenvue KVUE.N , Kirk Perry, a rencontré Robert F. Kennedy Jr. pour tenter de le dissuader de citer le Tylenol comme cause potentielle de l'autisme dans un prochain rapport, a déclaré le Wall Street Journal vendredi, citant une personne familière avec l'affaire.

Lors de la réunion organisée à la hâte cette semaine, M. Perry a fait valoir qu'il n'existait pas de lien évident entre les deux, selon le rapport.

Le journal a rapporté le 5 septembre que le ministre américain de la santé prévoyait d'annoncer que l'utilisation du Tylenol, un analgésique populaire en vente libre, chez les femmes enceintes était potentiellement liée à l'autisme, contrairement aux directives médicales qui affirment que son utilisation est sans danger.

Les actions de Kenvue ont chuté de plus de 9 %, à 18,62 dollars, après la publication du rapport la semaine dernière, mais se sont légèrement redressées depuis.

Kenvue et le ministère américain de la santé et des services sociaux n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

La Food and Drug Administration des États-Unis ainsi que les principales organisations médicales s'accordent sur l'innocuité de l'acétaminophène, l'ingrédient actif du Tylenol, pour une utilisation pendant la grossesse, a précédemment déclaré la société à l 'adresse .

Les dirigeants de Kenvue ont également fait valoir qu'il existe peu d'alternatives sûres à l'acétaminophène pour réduire la fièvre chez les femmes enceintes, selon le rapport du WSJ.

Selon les chercheurs , il n'existe aucune preuve solide d'un lien entre l'utilisation du médicament et l'autisme. Des études récentes ont abouti à des conclusions contradictoires sur la question de savoir si son utilisation pendant la grossesse pouvait présenter des risques pour le développement du fœtus.

Les analystes de Wall Street considèrent Kenvue comme une cible d'acquisition après avoir subi la pression des investisseurs, qui ont critiqué ses performances médiocres.