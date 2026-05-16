La directrice du centre des médicaments de la FDA limogée après le départ du commissaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La directrice par intérim du centre des médicaments de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA), Tracey Beth Hoeg, a déclaré avoir été licenciée de l'agence.

C'est l'agence Reuters qui a été la première à annoncer que Mme Hoeg devait quitter la FDA vendredi, quelques jours seulement après la démission du commissaire Marty Makary.

Mme Hoeg, qui a annoncé son départ via un message sur X, est une épidémiologiste et médecin du sport qui a émis des doutes sur les vaccins contre la COVID-19 pendant la pandémie.

Elle a également contribué à la refonte du calendrier de vaccination des enfants aux États-Unis en réduisant le nombre de vaccins recommandés de 17 à 11 en janvier.

Le départ de Mme Hoeg intervient dans le cadre d'un remaniement plus large du département de la Santé. La Maison Blanche a exercé un contrôle accru sur le département ces derniers mois.

La Maison Blanche a nommé Chris Klomp au poste de numéro 2 de Kennedy, et Klomp a depuis contribué à faire nommer une série de candidats plus conventionnels à des postes clés de la santé, tels que le directeur des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et le chirurgien général.

Depuis la démission de Makary mardi, Klomp s'est efforcé de débarrasser la FDA des personnes nommées controversées et de les remplacer par des choix plus traditionnels, selon deux de ces sources.