La directrice des risques de Citigroup C.N au Royaume-Uni a quitté ses fonctions, selon le site web de l'autorité de régulation financière britannique.
Le dernier jour de Manjira Sen-Gosain en tant que directrice des risques au Royaume-Uni était le 3 novembre, selon le registre de la Financial Conduct Authority (FCA) , que l'autorité de régulation a mis à jour mardi . Reuters rapporte cette information pour la première fois.
Reuters n’a pas pu déterminer si elle avait également quitté l’entreprise. Mme Sen-Gosain n’a pas répondu aux nombreuses demandes de commentaires qui lui ont été adressées .
Citi a également refusé de commenter ce changement, ainsi que l’identité de la personne qui aurait pris la relève de Mme Sen-Gosain.
Au Royaume-Uni, le directeur des risques d’une banque est un interlocuteur clé des autorités de régulation nationales en matière de gouvernance, de contrôles et de mesures correctives.
La banque de Wall Street a sous-estimé ses actifs pondérés en fonction des risques de 35 milliards de dollars en raison d’une erreur de modélisation qu’elle a identifiée cet été, ce qui l’a contrainte à injecter des capitaux dans une filiale britannique, a rapporté Reuters la semaine dernière .
Cette erreur constitue un revers pour la société de Wall Street , qui tente de remédier à des problèmes de gestion des risques et de conformité, qui durent depuis des années , que les régulateurs financiers américains l’ont contrainte à résoudre.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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