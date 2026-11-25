La directrice des risques de Citi au Royaume-Uni quitte ses fonctions, selon le site web de l'autorité de régulation

La directrice des risques de Citigroup C.N au Royaume-Uni a quitté ses fonctions, selon le site web de l'autorité de régulation financière britannique.

Le dernier jour de Manjira Sen-Gosain en tant que directrice des risques au Royaume-Uni était le 3 novembre, selon le registre de la Financial Conduct Authority (FCA) , que l'autorité de régulation a mis à jour mardi . Reuters rapporte cette information pour la première fois.

Reuters n’a pas pu déterminer si elle avait également quitté l’entreprise. Mme Sen-Gosain n’a pas répondu aux nombreuses demandes de commentaires qui lui ont été adressées .

Citi a également refusé de commenter ce changement, ainsi que l’identité de la personne qui aurait pris la relève de Mme Sen-Gosain.

Au Royaume-Uni, le directeur des risques d’une banque est un interlocuteur clé des autorités de régulation nationales en matière de gouvernance, de contrôles et de mesures correctives.

La banque de Wall Street a sous-estimé ses actifs pondérés en fonction des risques de 35 milliards de dollars en raison d’une erreur de modélisation qu’elle a identifiée cet été, ce qui l’a contrainte à injecter des capitaux dans une filiale britannique, a rapporté Reuters la semaine dernière .

Cette erreur constitue un revers pour la société de Wall Street , qui tente de remédier à des problèmes de gestion des risques et de conformité, qui durent depuis des années , que les régulateurs financiers américains l’ont contrainte à résoudre.