La diminution des stocks de blé pousse les prix à leur plus haut niveau en 6 semaines

Les contrats à terme sur le blé américain de décembre 2021 ont atteint leur plus haut niveau en six semaines vendredi, progressant pour la deuxième journée consécutive en raison de la baisse des stocks et des chiffres de production du ministère américain de l’agriculture (USDA). Le blé WZ1 de décembre du Chicago Board of Trade s’est établi à 757,75 ¢ le boisseau, son plus haut niveau depuis le 17 août.

Les données de l’USDA montrent que les réserves américaines de blé sont tombées à leur plus bas niveau depuis 2007 et que la récolte de blé est la plus faible observée en 19 ans. Le blé stocké dans toutes les positions au 1er septembre 2021 totalisait 1,78 milliard de boisseaux, soit une baisse de 18 % par rapport à l’année précédente.

Les investisseurs peuvent accéder au marché à terme du blé par l’intermédiaire du Teucrium Wheat ETF (WEAT). WEAT offre actuellement une exposition aux contrats à terme sur le blé à plus longue échéance (mars, mai et décembre 2022). Au cours des trois derniers jours de négociation, WEAT a gagné 6%. Teucrium offre également une exposition à d’autres matières premières agricoles négociées en bourse telles que le maïs, le soja et le sucre par le biais de CORN, SOYB et CANE respectivement, ou à tous ces ETF combinés par le biais de leur Teucrium Agricultural ETF (TAGS) (y compris WEAT).

