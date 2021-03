La devise brésilienne réagit bien au grand retour de Lula

(AOF) - Lundi, un juge de la Cour suprême du Brésil a ordonné l'annulation de l'ensemble des condamnations de Lula pour corruption, rendant l'icône nationale de la gauche potentiellement éligible à la présidentielle de 2022. La première réaction des marchés a été vive. La devise brésilienne a cédé lundi plus de 3,2%. Depuis, la tendance s'est inversée. Elle aligne ce soir sa troisième séance consécutive de hausse. Résultat, depuis le début de la semaine, la monnaie auriverde affiche un bilan légèrement positif.

