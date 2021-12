La devise afghane atteint la barre des 100 Afghanis pour 1 dollar

(AOF) - Reflet de la crise économique et financière touchant le pays, 100 Afghanis sont désormais nécessaires pour obtenir 1 dollar. Depuis la prise de pouvoir par les Talibans et l'arrêt de l'aide économique internationale, le pays qui en était très fortement dépendant s'enfonce dans une crise économique, financière et sociale. " Les entreprises et les ménages n'ont pas pu accéder aux dépôts bancaires, la banque centrale ayant imposé des limites strictes aux retraits de dollars américains et de monnaie locale " rappelle la Banque mondiale.