 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Deutsche Bank relève ses notes sur les valeurs technologiques américaines, estimant que la correction est allée trop loin
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 09:06

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Deutsche Bank est devenue optimiste vis-à-vis des valeurs technologiques américaines, revenant ainsi sur la révision à la baisse effectuée il y a trois semaines, en affirmant qu’une forte vague de ventes avait créé une opportunité d’achat intéressante et qu’une grande partie des risques liés à l’IA étaitdéjà intégrée dans les cours.

Plus de 2 000 milliards de dollars ont été effacés de la capitalisation boursière du Nasdaq 100 le mois dernier, les investisseurs ayant réévalué les investissements liés à l’IA et leurs prévisions de croissance.

Voici plus de détails tirés de la note publiée vendredi par la société de courtage:

* Les valeurs technologiques et les actions de croissance à très forte capitalisation ont sous-performé le reste du S&P 500 de plus de 16 points de pourcentage au cours des trois dernières semaines, reculant d’environ 11 % alors que l’indice global progressait de près de 6 %, ce qui place le secteur près de la limite inférieure de sa fourchette historique de cotation

* Les résultats des “Magnificent Seven” ont renforcé les inquiétudes des investisseurs quant au rythme de retour sur investissement des dépenses massives consacrées à l’IA, contribuant ainsi à la récente faiblesse des valeurs technologiques à grande capitalisation

* La performancerelative du secteur technologique est tombée au plus bas de sa fourchette à long terme, un niveau qui a marqué des points d’entrée attractifs ces dernières années

* Les précédentes rotations vers le secteur technologique ont généré des gains moyens d’environ 32 % et une surperformance d’environ 30 points de pourcentage par rapport au reste du S&P 500

* Le positionnement global sur les actions reste relativement modéré malgré une solide croissance des bénéfices, ce qui laisse aux investisseurs la possibilité d’augmenter leur exposition si les bénéfices des entreprises continuent de bien résister

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le leader de La France Insoumise (LFI) et candidat à l'élection présidentielle de 2027, Jean-Luc Melenchon, prend un selfie avec un sympathisant, lors d'un hommage aux victimes d'une attaque raciste, à Trappes, à l'ouest de Paris, le 30 octobre 2026 supporters as he leaves after a rally against racism and to pay tribute to the victims of the racist attack that took place in the Yvelines region, in Trappes on October 30, 2026. A man arrested after a gun attack, which took place on October 23, 2026 in the towns of Trappes and La Verriere, west of Paris, killing one person and wounding seven including a child, has admitted to "targeting individuals who appeared to be Muslim, African, or North African," prosecutors said on October 29, 2026. ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )
    Mélenchon accuse TF1 d'avoir laissé Philippe dérouler un "discours dégoûtant" sur l'immigration
    information fournie par AFP 02.11.2026 09:32 

    Jean-Luc Mélenchon a critiqué dimanche l'interview d'Edouard Philippe au 20H de TF1 et affirmé ne pas se rendre sur le plateau lundi, la chaîne assurant à l'inverse que l'interview du leader insoumis avait déjà été déprogrammée au moment où il a fait cette annonce. ... Lire la suite

  • Le logo d'Alstom (crédit photo : Adobe Stock )
    Alstom plonge de 30% après avoir abaissé ses perspectives
    information fournie par Reuters 02.11.2026 09:31 

    Alstom ALSO.PA plonge en Bourse lundi après avoir de nouveau abaissé ses perspectives pour l'exercice 2026/27, le groupe ferroviaire français citant des difficultés d'exécution sur sa plateforme Coradia Max et sur d'autres projets liés à l'Allemagne. A Paris, vers ... Lire la suite

  • EQUASENS : Retour possible sur les supports
    EQUASENS : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 02.11.2026 09:30 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • Euronext, dans le quartier d’affaires de La Défense, à l’ouest de Paris, le 9 octobre 2025. ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les Bourses européennes ouvrent en léger repli
    information fournie par AFP 02.11.2026 09:16 

    Les Bourses européennes ont ouvert en légère baisse lundi, dans un marché prudent à la veille des élections de mi-mandat aux Etats-Unis et après la chute des valeurs technologiques à Wall Street vendredi. Vers 09h05 (08h05 GMT), Londres cédait 0,29 % et Paris 0,16 ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
21,92 0,00%
ALSTOM
11,445 -27,61%
Pétrole Brent
109,45 -5,37%
CAC 40
7 973,4 +0,05%
HAFFNER ENERGY
0,6 -6,25%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank