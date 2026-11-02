La Deutsche Bank relève ses notes sur les valeurs technologiques américaines, estimant que la correction est allée trop loin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Deutsche Bank est devenue optimiste vis-à-vis des valeurs technologiques américaines, revenant ainsi sur la révision à la baisse effectuée il y a trois semaines, en affirmant qu’une forte vague de ventes avait créé une opportunité d’achat intéressante et qu’une grande partie des risques liés à l’IA étaitdéjà intégrée dans les cours.

Plus de 2 000 milliards de dollars ont été effacés de la capitalisation boursière du Nasdaq 100 le mois dernier, les investisseurs ayant réévalué les investissements liés à l’IA et leurs prévisions de croissance.

Voici plus de détails tirés de la note publiée vendredi par la société de courtage:

* Les valeurs technologiques et les actions de croissance à très forte capitalisation ont sous-performé le reste du S&P 500 de plus de 16 points de pourcentage au cours des trois dernières semaines, reculant d’environ 11 % alors que l’indice global progressait de près de 6 %, ce qui place le secteur près de la limite inférieure de sa fourchette historique de cotation

* Les résultats des “Magnificent Seven” ont renforcé les inquiétudes des investisseurs quant au rythme de retour sur investissement des dépenses massives consacrées à l’IA, contribuant ainsi à la récente faiblesse des valeurs technologiques à grande capitalisation

* La performancerelative du secteur technologique est tombée au plus bas de sa fourchette à long terme, un niveau qui a marqué des points d’entrée attractifs ces dernières années

* Les précédentes rotations vers le secteur technologique ont généré des gains moyens d’environ 32 % et une surperformance d’environ 30 points de pourcentage par rapport au reste du S&P 500

* Le positionnement global sur les actions reste relativement modéré malgré une solide croissance des bénéfices, ce qui laisse aux investisseurs la possibilité d’augmenter leur exposition si les bénéfices des entreprises continuent de bien résister