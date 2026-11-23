La Deutsche Bank a déclaré lundi qu'elle s'attendait à ce que l' .SPX S&P 500 atteigne les 9 000 points d'ici fin 2027, la forte croissance des bénéfices et la poursuite des investissements dans l'intelligence artificielle compensant les risques liés à la récente volatilité des marchés.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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