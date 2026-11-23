La Deutsche Bank a déclaré lundi qu'elle s'attendait à ce que l'indice S&P 500 .SPX grimpe à 9 000 points d'ici fin 2027, grâce à une forte croissance des bénéfices et à la poursuite des investissements liés à l'IA, ajoutant que la forte correction subie la semaine dernière par les valeurs américaines liées à l'IA n'avait pas remis en cause les fondamentaux.
L'objectif de la banque d'affaires est supérieur d'environ 30 %, soit quelque 2 090 points, au dernier cours de clôture du S&P 500, qui s'établissait à 6 910,39.
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« Nos stratèges actions considèrent ce mouvement récent comme un épisode de volatilité susceptible de s’amplifier avant de trouver un plancher, mais qui ne remet pas en cause les fondamentaux », a déclaré la Deutsche Bank.
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Cette prévision s’inscrit dans la lignée des prévisions les plus optimistes de Wall Street, notamment l’objectif de 9 000 points fixé par la société de courtage Jefferies
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La Deutsche Bank s’attend à ce que le bénéfice par action des entreprises du S&P 500 atteigne 430 dollars en 2027, soit environ 19 % de plus que les niveaux actuels, et a indiqué que les valorisations boursières laissaient une marge pour de nouveaux gains si la croissance des bénéfices se maintenait
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La poursuite des entrées de capitaux sur les marchés boursiers et une activité soutenue de rachats d’actions devraient soutenir les valeurs américaines, même si les grandes entreprises technologiques intensifient leurs dépenses en matière d’IA, a indiqué la société de courtage
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Au-delà des États-Unis, la Deutsche Bank a maintenu une vision constructive sur les actions européennes, prévoyant que l’ .STOXX de l’indice STOXX 600 atteindrait 640 d’ici le quatrième trimestre 2027, ce qui implique une hausse d’environ 2,3 % par rapport à son dernier cours de clôture de 625,65
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