La dette publique française dépasse les 100% du PIB au sens de Maastricht

(AOF) - À la fin du troisième trimestre 2019, la dette publique au sens de Maastricht s'établit à 2 415,1 milliards d'euros, en hausse de 39,6 milliards d'euros par rapport au trimestre précédent, a annoncé l'Insee. Exprimée en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), elle a augmenté de 0,9 point par rapport au deuxième trimestre 2019 et s'établit à 100,4 %. Elle avait déjà dépassé ce niveau symbolique en 2017. La dette publique nette augmente plus modérément (+15 milliards d'euros à 2 172 milliards) et s'établit à 90,3 % du PIB.