La dette publique en baisse à 89,9% du PIB dans la zone euro

(AOF) - A la fin du troisième trimestre 2023, le ratio de la dette brute des administrations publiques par rapport au PIB dans la zone euro s’est établi à 89,9% contre 90,3% à la fin du deuxième trimestre 2023, selon Eurostat. Dans l’Union européenne, le ratio a également diminué, passant de 83,0% à 82,6%. Par rapport au troisième trimestre 2022, le ratio de la dette publique par rapport au PIB a également diminué tant dans la zone euro (de 92,2% à 89,9%) que dans l’UE (de 84,6% à 82,6%).

Les ratios les plus élevés de la dette publique par rapport au PIB à la fin du troisième trimestre 2023 ont été enregistrés en Grèce (165,5%), en Italie (140,6%), en France (111,9%), en Espagne (109,8%), en Belgique (108,0%) et au Portugal (107,5%), et les plus faibles en Estonie (18,2%), en Bulgarie (21,0%), au Luxembourg (25,7%), en Suède (29,7%) et au Danemark (30,1%).

À la fin du troisième trimestre 2023, les titres de créances représentaient 83,6% de la dette des administrations publiques de la zone euro et 83,1% de celle de l'UE. Les crédits constituaient respectivement 13,6% et 14,1%, et le numéraire et les dépôts 2,8% de la dette publique de la zone euro et de l'UE.

En raison de l'implication des gouvernements de l'UE dans les prêts accordés à certains États membres, des données trimestrielles sur les prêts intergouvernementaux sont également publiées.

À la fin du troisième trimestre 2023, la part des prêts intergouvernementaux en pourcentage du PIB représentait 1,5% dans la zone euro et 1,3% dans l'UE.