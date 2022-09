La dette de la Turquie risque de déprécier la monnaie nationale

(AOF) - Selon Levon Kameryan, directeur associé, secteur public et souverain chez Scope Ratings, la Turquie sera confrontée au remboursement de sa dette extérieure et au financement de son déficit courant d'environ 225 milliards de dollars - soit 30% du PIB - au cours des 12 prochains mois,. Cela risque de détériorer davantage sa balance des paiements, d'augmenter les coûts d'emprunt et de déprécier la livre turque par rapport au dollar et à l'euro. Actuellement, la livre turque s'échange contre 0,055 dollar et contre 0,055 euro.