La dette d’Evergrande et la prochaine réunion de la Fed pèsent sur les ETF européens

Le iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF, qui suit les sociétés de grande, moyenne et petite capitalisation au sein des 17 pays européens, a chuté de plus de 2,51% ce lundi (14h30, GMT +2h00). Les ETF qui suivent les principaux indices européens tels que le DAX30, le CAC 40, l’IBEX35 et le FTSE 100 partagent le même sort, évoluant en territoire rouge.

La nervosité des marchés est due à l’endettement du géant chinois de l’immobilier Evergrande. Le groupe a en effet un énorme encours de dette de 300 milliards de dollars et sa faillite potentielle pourrait déclencher un effet boule de neige en Chine et sur les marchés étrangers.

La dernière déclaration de politique fédérale de mercredi constitue un autre événement susceptible d’ébranler les marchés. Les responsables attendent un signal de tendance de réduction des mesures de relance. Lors de sa dernière apparition au Jackson Hole, le président de la Réserve Fédérale, Jerome Powell, a déclaré que cette réduction pourrait avoir lieu cette année, mais sans indiquer une date définitive. Les investisseurs espèrent que cette fois-ci, les choses seront plus précises.

