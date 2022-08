La détérioration de la croissance se confirme au sein de la plupart des grandes économies

(AOF) - Les indicateurs composites avancés (ICA) de l'OCDE, conçus pour anticiper les points de retournement de l'activité économique par rapport à sa tendance au cours des six à neuf prochains mois, continuent d'indiquer une détérioration du rythme de croissance dans la plupart des grandes économies.

En raison d'une inflation historiquement élevée, d'un faible niveau de confiance des consommateurs et d'une baisse des indices boursiers, les ICA restent inférieurs à la tendance de long-terme et continuent d'anticiper un infléchissement de la croissance dans la plupart des grandes économies de l'OCDE ; en particulier au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis, ainsi que dans la zone euro, notamment en France, en Allemagne et en Italie.

Au Japon, l'ICA continue d'indiquer une croissance stable autour de la tendance de long-terme.