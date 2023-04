La dépréciation du shekel se poursuit face à l’euro et au dollar

(AOF) - Pour la première fois depuis plus de deux ans, un euro s'échange à un peu plus de quatre shekels et le dollar à 3,6 shekels. Israël redoute un abaissement de sa note de crédit par l'agence de notation Moody's. Dans le même temps, la Banque centrale israélienne doit révéler ces prochains jours l'indice des prix à la consommation du mois alors que les prévisions laissent suggérer une hausse continue de l'inflation.

Les tensions et l'instabilité de la situation sécuritaire ont favorisé la flambée des taux de change de la monnaie israélienne, les investisseurs préférant réduire leur exposition au shekel et orienter leurs investissements vers d'autres devises.