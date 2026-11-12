La démission de Jensen Huang, directeur général de Nvidia, porte un coup dur à l'essor de l'IA qu'il a contribué à favoriser

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a démissionné jeudi après que la révélation de deux relations extraconjugales, dont l'une impliquait une espionne chinoise présumée, a plongé le fabricant de puces dans la crise et provoqué une onde de choc dans le secteur de l'IA qu'il a contribué à financer.

Le départ de M. Huang vient couronner une semaine tumultueuse pour Nvidia, l’un des principaux moteurs de l’essor de l’IA , et pourrait avoir des conséquences de grande envergure sur la politique américaine d’exportation de puces électroniques et sur l’écosystème de l’IA dans son ensemble, compte tenu des efforts déployés par l’ancien directeur général pour préserver l’accès au marché chinois, ainsi que de ses liens étroits avec le président américain Donald Trump.

Cette crise menace d’impliquer certains membres de l’administration Trump, notamment le secrétaire au Commerce Howard Lutnick, qui fait l’objet de critiques croissantes concernant la surveillance exercée par l’administration sur les ventes de puces à la Chine, d’autant plus que lui-même et Huang ont tous deux plaidé en faveur d’un assouplissement de ces ventes malgré la vigilance des partisans d’une ligne dure vis-à-vis de la Chine, présents depuis longtemps au sein des deux partis. Le ministère du Commerce n’a pas immédiatement réagi.

Des hauts responsables de la Maison Blanche discutent actuellement de l’opportunité d’écarter M. Lutnick, ont déclaré jeudi à Reuters deux personnes proches de la situation.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant l’avenir de M. Lutnick. Plus tôt dans la journée, un responsable de la Maison Blanche avait déclaré que le président américain Donald Trump “gardait pleinement confiance dans le secrétaire et dans sa capacité à assumer ses fonctions”.

Le départ de Huang menace de perturber un écosystème d’IA qu’il a contribué à façonner en réinvestissant les liquidités croissantes de Nvidia dans les fournisseurs de cloud, les sous-traitants et les plus grands laboratoires du secteur. La forte hausse de la demande en calcul pour l’IA a multiplié par sept le cours de l’action Nvidia jusqu’au début du mois d’octobre, portant à un moment donné sa capitalisation boursière à près de 6 000 milliards de dollars.

La directrice financière, Colette Kress , assurera l’intérim à la tête de l’entreprise pendant que Nvidia recherche un successeur permanent, en envisageant à la fois des candidats internes et externes , a indiqué la société jeudi .

Ce départ a également alimenté les spéculations quant à l’identité de celui ou celle qui dirigera finalement l’entreprise, longtemps associée à Huang, connu pour ses vestes en cuir, qui a cofondé Nvidia il y a plus de trois décennies.

Kress et Ian Buck , ingénieur de longue date chez Nvidia, s’étaient déjà imposés comme les principaux candidats internes aux yeux des investisseurs et des analystes, avant même le départ de M. Huang.

L'action Nvidia a reculé d'environ 4,8 %, limitant ainsi ses pertes antérieures. Les actions de ses concurrents AMD AMD.O et Broadcom AVGO.O ont quant à elles progressé d'environ 6 % chacune.

M. Huang, quatrième actionnaire de Nvidia avec une participation de 3,61 %, quittera également le conseil d’administration. Nvidia a nommé Harvey Jones, ancien directeur général de Synopsys et administrateur de longue date, au poste de premier président du conseil d’administration.

“Le conseil d’administration, Estaff (, l’équipe de direction) et moi-même reconnaissons que cette période a été extrêmement difficile”, a écrit Kress dans une note adressée aux employés, ajoutant que la société organiserait une réunion le 18 novembre.

Kress réunissait jeudi l’équipe de direction de Nvidia à son siège social, a rapporté CNBC, précisant que M. Huang avait accepté de témoigner devant le Congrès avant Thanksgiving.

M. Huang a fait appel au cabinet d’avocats Paul Weiss, a rapporté le New York Times, citant deux personnes proches du dossier. La nature exacte de la mission confiée au cabinet n’était pas précisée, selon l’article.

L’entreprise n’a pas fait d’autres commentaires que ceux figurant dans son communiqué annonçant la démission de M. Huang.

LE REMPLACEMENT DE HUANG

La pression s’était intensifiée ces derniers jours sur Huang après la publication d’articles indiquant que cet homme de 63 ans, marié, avait eu une liaison avec une femme d’affaires chinoise que les autorités américaines soupçonnent d’espionnage pour le compte de Pékin.

Le New York Times a également rapporté mercredi que Huang avait eu une liaison extraconjugale avec une cadre supérieure de l’entreprise qui était sous ses ordres.

Si Kress offre aux investisseurs une figure familière après 13 ans passés au poste de directeur financier, les analystes ont désigné M. Buck comme un candidat potentiel à plus long terme en raison de l’importance que Nvidia accorde au leadership technique. Cet ingénieur chevronné a contribué au développement de la plateforme logicielle CUDA, essentielle à l’entreprise, et dirige aujourd’hui ses produits d’IA à très grande échelle.

“Le risque n’est pas que Nvidia perde soudainement sa feuille de route technologique… celle-ci est en grande partie visible pour les prochaines années. Le risque réside dans l’exécution. Jensen a été le chef d’orchestre d’un système extraordinairement complexe”, a déclaré Michael Feldman, gestionnaire de portefeuille chez ClearBridge Investments.

“Dans un monde où les goulots d’étranglement sont bien réels, cette coordination constitue en soi un avantage concurrentiel.”

Le sentiment des investisseurs à l’égard des valeurs liées à l’IA est déjà fragile, car la consommation de trésorerie galopante et l’endettement croissant des géants technologiques, traditionnellement riches en liquidités, alimentent les doutes quant à la rentabilité du boom de l’IA.

TRUMP S’EXPRIME

Trump a déclaré dimanche que Huang avait “fait un travail remarquable pour notre pays” et que le directeur général de Nvidia lui avait dit qu’il n’avait aucune idée que la Chinoise avec laquelle il avait eu une liaison était une espionne.

Jeudi, le président américain a suggéré que l’ancien directeur général d’Apple AAPL.O , Tim Cook, prenne la tête de Nvidia.

Le président de la Chambre des représentants américaine, Mike Johnson, a déclaré qu’il était “d’une importance cruciale de choisir le bon successeur pour remplacer Huang”, soulignant qu’il existait un consensus grandissant au sein du Congrès concernant la limitation des exportations de puces semi-conductrices vers la Chine.

LE STATUT DE STAR DE HUANG

Pendant des années, Nvidia était surtout connue des gamers à la recherche de performances graphiques de haut niveau. Mais la capacité de ses puces à effectuer de nombreux calculs simultanément en a fait le moteur de l’essor de l’IA et un enjeu stratégique dans la course entre les États-Unis et la Chine pour dominer cette technologie. Cela a également fait de Nvidia l’entreprise la plus valorisée au monde.

Cela a fait de Huang un directeur général vedette, assailli par des fans à Taïwan et en Corée du Sud qui lui demandent de signer des livres, des affiches et parfois même leur corps.

Le scandale qui a précédé le départ de Huang s’est déroulé sur plus d’un an, à commencer par un article du New York Times d’octobre 2025 le liant à Alice Huang, une ancienne cadre de Megaspeed, une société basée à Singapour et partenaire cloud officiel très convoité de Nvidia, bénéficiant d’un accès prioritaire à ses puces.

Des articles ultérieurs ont indiqué que les services de renseignement américains estimaient qu’Alice Huang agissait pour le compte des services de renseignement chinois. Pékin a nié qu’Alice Huang soit une espionne.

Washington a également enquêté sur Megaspeed , soupçonnée d’avoir aidé la Chine à se procurer des puces d’IA de pointe soumises aux contrôles à l’exportation américains, selon les médias.

Par ailleurs, Bloomberg News a rapporté jeudi que le ministère américain de la Justice enquêtait sur Alice Huang afin de déterminer si des entités liées à elle étaient impliquées dans des tentatives de contrebande de produits de Super Micro Computer SMCI.O vers la Chine, citant une source proche du dossier.

Un porte-parole du bureau du procureur fédéral de Manhattan a refusé de commenter l’article de Bloomberg. Ce bureau avait précédemment inculpé trois personnes associées à Super Micro, dont son cofondateur, pour avoir aidé à faire passer en contrebande vers la Chine au moins 2,5 milliards de dollars de technologies américaines d’IA, en violation des lois sur les exportations. Super Micro n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Auparavant, le ministère de l’Intérieur de Singapour avait déclaré que la police singapourienne menait une enquête sur Super Micro dans le cadre d’une enquête plus large visant Megaspeed et Alice Huang. La police avait sollicité l’aide du FBI et du ministère de la Justice, mais n’avait reçu que “des informations ou une assistance limitées”, avait précisé le ministère.

Au début du mois, le conseil d’administration de Nvidia a lancé une enquête , menée par des administrateurs indépendants avec l’aide d’un conseiller juridique externe , afin de déterminer si Jensen Huang avait été la cible d’une opération de renseignement étrangère. Il avait également exprimé sa confiance en lui à l’époque.

La polémique s’est intensifiée mercredi lorsque le New York Times a révélé que M. Huang avait également eu une liaison avec Kimberly Powell, vice-présidente de Nvidia en charge des soins de santé, qui était sous ses ordres.