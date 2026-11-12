La démission de Jensen Huang, directeur général de Nvidia, porte un coup dur à l'essor de l'IA

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , quitte ses fonctions, privant ainsi le secteur de l'intelligence artificielle de son plus grand défenseur et jetant une ombre sur l'avenir du fabricant de puces qu'il a transformé en géant de l'IA.

La directrice financière de Nvidia, Colette Kress, assurera l'intérim à la tête de l'entreprise pendant que Nvidia recherche un successeur permanent, en envisageant aussi bien des candidats internes qu'externes , a annoncé la société jeudi .

M. Huang, qui a cofondé Nvidia et en est le quatrième actionnaire avec une participation d'environ 3,61 %, quittera également le conseil d'administration. Nvidia a également nommé Harvey Jones, ancien directeur général et membre du conseil d'administration de Synopsys, au poste de président de son conseil d'administration, une première dans l'histoire de la société.

Son action a chuté de plus de 12% en début de séance, ce qui devrait faire perdre à l'entreprise environ 500 milliards de dollars de capitalisation boursière et entraîner le marché dans son sillage .

La pression s'était intensifiée sur Huang ces derniers jours après la publication d'articles indiquant que cet homme de 63 ans, marié, avait eu une liaison avec une femme d'affaires chinoise , que les autorités américaines soupçonnent d'espionnage pour le compte de Pékin.

Le conseil d'administration de Nvidia s'est réuni mercredi pour envisager son éviction, a déclaré une source proche du dossier, après que des informations parues plus tôt dans la journée avaient révélé que Huang avait également eu une liaison extraconjugale avec une cadre supérieure de l'entreprise qui était sous ses ordres.

Le départ de M. Huang plonge cette entreprise, dont la valeur s'élève à environ 4 000 milliards de dollars , dans l'incertitude et menace de perturber un écosystème d'IA qu'il a contribué à financer en réinjectant les liquidités croissantes de Nvidia dans les fournisseurs de cloud, les sous-traitants et les plus grands laboratoires du secteur.

« Le risque n'est pas que Nvidia perde soudainement sa feuille de route technologique… celle-ci est en grande partie visible pour les prochaines années. Le risque réside dans la mise en œuvre. Jensen a été le chef d'orchestre d'un système extraordinairement complexe », a déclaré Michael Feldman, gestionnaire de portefeuille chez ClearBridge Investments.

« Dans un monde où les goulots d'étranglement sont bien réels, cette coordination constitue en soi un avantage concurrentiel. »

Le sentiment des investisseurs à l'égard des valeurs liées à l'IA est déjà fragile, car la consommation galopante de trésorerie et l'endettement croissant des géants technologiques, traditionnellement riches en liquidités, alimentent les doutes quant à la rentabilité du boom de l'IA.

Ce départ pourrait également avoir des conséquences de grande envergure pour la politique américaine d'exportation de puces électroniques, compte tenu des efforts déployés par Huang pour préserver l'accès au marché chinois et de ses liens étroits avec le président américain Donald Trump.

Trump a déclaré dimanche que Huang avait « fait un travail extraordinaire pour notre pays » et que le patron de Nvidia lui avait dit qu'il n'avait aucune idée que la Chinoise avec laquelle il avait eu une liaison était une espionne.

Le statut de rock star de Huang

Pendant des années, Nvidia était surtout connue des gamers à la recherche de cartes graphiques haut de gamme. Mais la capacité de ses puces à effectuer de nombreux calculs simultanément en a fait le moteur de l'essor de l'IA et un enjeu stratégique dans la course entre les États-Unis et la Chine pour dominer cette technologie. Cela a également fait de Nvidia l'entreprise la plus valorisée au monde.

Cela a fait de Huang un directeur général vedette, assailli par des fans à Taïwan et en Corée du Sud qui lui demandent de signer des livres, des affiches et parfois même leur corps. Son influence est telle que les cours boursiers fluctuaient dès qu'il mentionnait le nom d'une entreprise lors d'événements.

Mais son comportement fait l'objet d'une attention accrue ces derniers jours, suite à des informations concernant sa relation avec Alice Huang, une ancienne cadre de la société de cloud computing Megaspeed, basée à Singapour, que les autorités américaines ont identifiée comme un agent des services de renseignement chinois.

Les deux personnes, qui ont été photographiées ensemble à Taïwan, à Singapour et en Californie, n'ont aucun lien de parenté.

Washington a également enquêté sur Megaspeed , un partenaire cloud officiel très convoité de Nvidia bénéficiant d'un accès prioritaire à ses puces, en raison de soupçons selon lesquels l'entreprise aurait aidé la Chine à se procurer des puces d'IA de pointe soumises aux contrôles à l'exportation américains, selon les médias. Pékin a nié qu'Alice Huang soit une espionne.

Au début du mois, le conseil d'administration de Nvidia a lancé une enquête , menée par des administrateurs indépendants avec l'aide d'un conseiller juridique externe , afin de déterminer si Jensen Huang avait été la cible d'une opération de renseignement étrangère. Il avait également exprimé sa confiance en lui à ce moment-là.

La polémique s'est intensifiée mercredi lorsque le New York Times a révélé que M. Huang avait également eu une liaison avec Kimberly Powell, vice-présidente de Nvidia en charge du secteur de la santé, qui était sous ses ordres.

par Aditya Soni et Anhata Rooprai

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