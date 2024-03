La demande montre des signes de reprise dans les services en France

(AOF) - L’activité dans le secteur privé français a mieux résisté en février qu’annoncé initialement, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48,1 en février contre un consensus et une première estimation de 47,7. Il était de 44,6 en janvier. Sous 50, une hausse de cet indicateur signale une moindre contraction du secteur. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 45,4 à 48,4 entre janvier et février. Il était attendu à 48.

Si la conjoncture s'est de nouveau détériorée dans le secteur des services français, ce dernier a affiché son rythme le plus faible de la période de contraction en cours, amorcée il y a neuf mois, souligne S&P Global. "Cette tendance a reflété des signes de reprise de la demande, les nouvelles affaires à l'export ayant notamment progressé pour la première fois depuis mai 2023", ajoute-t-il.

La confiance des prestataires de services français, quant à une croissance de leur activité dans les douze prochains mois, a en outre atteint un sommet de sept mois.