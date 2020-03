Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La demande mondiale de pétrole risque de chuter de 20%-AIE Reuters • 26/03/2020 à 18:53









LONDRES, 26 mars (Reuters) - La demande mondiale de pétrole pourrait chuter de 20% en raison de la multiplication des mesures de confinement, qui touchent désormais quelque trois milliards de personnes dans le monde, a déclaré jeudi le directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), en appelant l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial, à favoriser une stabilisation du marché. "Aujourd'hui, trois milliards de personnes dans le monde sont confinées. En conséquence, on pourrait bien assister au cours de cette année à une chute de la demande d'environ 20 millions de barils par jour selon certains", a dit Fatih Birol, lors d'une téléconférence. La demande pétrolière mondiale représentait 100 millions de barils par jour (bpj) en 2019. Fatih Birol a ajouté que malgré cette chute attendue de la demande, l'offre globale de brut pourrait augmenter de trois millions de bpj supplémentaires en raison de la guerre des prix en cours entre l'Arabie saoudite et la Russie. "Puisqu'elle préside le G20 cette année, on pourrait s'attendre à ce que l'Arabie saoudite apporte une contribution positive à la stabilisation des marchés pétroliers mondiaux au vu de son comportement passé", a-t-il dit. Il a ajouté que l'AIE, qui conseille les pays de l'OCDE en matière de politique énergétique, présenterait des prévisions actualisées et détaillées d'évolution de la demande dans deux semaines à l'occasion de al publication de son rapport mensuel. Il a précisé que la chute de la demande pourrait rapidement aboutir à une saturation des capacités mondiales de stockage de brut et estimé que la reprise de la demande ne serait sans doute ni facile ni rapide. (Shadia Nasralla et Dmitry Zhdannikov, version française Marc Angrand)

