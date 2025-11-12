La demande mondiale de pétrole et de gaz pourrait croître jusqu'en 2050 - AIE

par Susanna Twidale

La demande mondiale de pétrole et de gaz pourrait croître jusqu'en 2050, a déclaré mercredi l'Agence internationale de l'énergie (AIE), marquant un virage par rapport à ses précédentes projections selon lesquelles la transition "verte" serait rapide, ajoutant s'attendre à ce que les objectifs climatiques internationaux ne soient pas atteints.

L'organisation fait face à une pression de la part des Etats-Unis pour ne plus se focaliser sur la transition énergétique, le président américain Donald Trump, revenu au pouvoir en janvier dernier, ayant appelé les entreprises américaines à accélérer leur production pétrolière et gazière.

Durant le mandat de l'ancien président américain Joe Biden, l'AIE avait prédit que la demande mondiale de pétrole atteindrait un pic au cours de la décennie actuelle et déclaré que des investissements supplémentaires dans les marchés pétrolier et gazier n'étaient pas nécessaires si le monde voulait atteindre ses objectifs climatiques.

Basée à Paris, l'AIE est financée par ses pays membres, avec les Etats-Unis comme principal contributeur.

Le secrétaire américain de l'Energie, Chris Wright, nommé par Donald Trump, a décrit plus tôt cette année comme "absurde" le pic de la demande anticipé par l'AIE.

Dans son rapport annuel sur les perspectives du marché, l'AIE anticipe que, avec les politiques actuelles, la demande de pétrole atteindra 113 millions de barils par jour d'ici 2050, soit une hausse d'environ 13% par rapport à la consommation de 2024.

L'organisation prédit également que la demande mondiale en énergie grimpera à 90 gigawatts heure d'ici 2035, marquant un bond de 15% en comparaison aux niveaux actuels.

Ces projections s'appuient sur les politiques gouvernementales en vigueur et ne tiennent pas compte les aspirations à atteindre les objectifs climatiques.

La méthodologie utilisée par l'AIE est similaire à celle qu'elle employait jusqu'en 2019, avant de se focaliser ces dernières années sur le transition énergétique et d'inclure les promesses de parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050. Ce n'est plus le cas.

L'organisation a déclaré qu'elle avait initialement prévu d'évaluer les nouveaux objectifs climatiques pour la période 2031-2035 mais que, faute d'un nombre suffisant de pays ayant communiqué leurs plans, elle n'était pas en mesure de dresser un tableau pertinent.

(Susanna Twidale; version française Jean Terzian)