La demande mondiale de pétrole augmentera de 2,2 millions de barils/jour en 2023 (EIA)

En outre, " d'avril à décembre 2023, l'offre de pétrole de l'OPEP+ devrait diminuer de 850 kb/j, tandis que celle des pays non membres de l'OPEP+ augmenterait de 710 kb/j. Pour l'ensemble de l'année 2023, l'offre mondiale de pétrole augmente de 1,2 Mb/j, tirée par les États-Unis et le Brésil ", précise l'EIA.

Alors que l'OCDE devrait renouer avec la croissance au deuxième trimestre 2023, son augmentation moyenne de 350 kb/j en 2023 fait pâle figure face aux gains de 1,9 mb/j enregistrés par les pays non membres de l'OCDE.

(AOF) - Selon le rapport de l'agence internationale de l’énergie (EIA) " Oil Market Report " de mai 2023, la demande mondiale de pétrole devrait augmenter de 2,2 millions de barils/jour (mb/j) en glissement annuel en 2023 pour atteindre une moyenne de 102 mb/j, soit 200 kb/j (millier de barils par jour) de plus que le rapport du mois dernier. La reprise de la demande en Chine continue de dépasser les attentes, le pays ayant établi un record historique en mars, à 16 mb/j.

Pétrole et parapétrolier

