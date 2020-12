La demande mondiale de charbon progresserait de 2,6% en 2021

(AOF) - Après deux années difficiles, la consommation mondiale de charbon devrait repartir à la hausse et progresser de 2,6% en 2021, selon les prévisions de l'Agence Internationale de l'Energie. « King Coal » bénéficiera de la reprise économique mondiale, à mesure que la crise du Covid-19 se normalisera, mais également d'un effet de substitution avec le gaz, dont les prix devraient monter. Ce sont la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est qui stimuleront la demande de charbon. A elle-seule, la Chine représente actuellement plus de la moitié de la consommation mondiale.