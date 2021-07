La demande en or a chuté de 10% au premier semestre 2021

En fin de journée, le cours spot de l'or au Comex de New York recule de 0,23% à 1 823,91 dollars l'once.

(AOF) - La demande en or a chuté de 10% au cours du premier semestre 2021 par rapport à la même période l'année dernière, a observé le World Gold Council dans son dernier rapport. Celle-ci s'est élevée à 1 833,1 tonnes, dont 955,1 tonnes (-1%) au second trimestre. En bijouterie, la demande trimestrielle est restée sous ses niveaux pré-pandémie malgré un rebond, alors que les achats des banques centrales ont augmenté de 199,9 tonnes. Les ETF adossés à l'or ont quant à eux enregistré des sorties nettes sur le semestre (de 129,3 tonnes) pour la première fois depuis 2014.

