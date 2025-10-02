La demande de gaz est réduite pour le deuxième jour à l'usine de GNL de Venture Global Calcasieu, selon les données

Le débit de gaz à l'usine Calcasieu Pass de Venture Global en Louisiane était légèrement supérieur à 750 millions de pieds cubes (mcf) jeudi, ce qui marque le deuxième jour où la demande de l'installation est restée bien en deçà de son niveau habituel de 1,4 milliard de pieds cubes (bcf), selon les données de la société financière LSEG.

Mercredi, la demande à l'usine était d'environ 700 mcf.

Cette baisse a contribué à une diminution globale de la demande de gaz d'alimentation aux États-Unis, qui est passée à 15,8 milliards de pieds cubes jeudi, contre 15,9 milliards de pieds cubes mercredi et plus de 16 milliards de pieds cubes mardi, selon les données.

Venture Global n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL et l'un des principaux fournisseurs de ce combustible super réfrigéré à l'Europe après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les cargaisons de Calcasieu Pass sont vendues à certaines des plus grandes sociétés de GNL au monde, notamment Shell

SHEL.L , Repsol REP.MC , Edison EDNn.MI et BP BP.L .

La demande de gaz d'alimentation de l'installation d'exportation de Cheniere LNG.N à Sabine Pass, au Texas, a également légèrement diminué. Les installations de Cheniere à Corpus Christi et de Venture Global à Plaquemines, en Louisiane, ont enregistré de légères augmentations.